Министр окружающей среды пропустил важнейшую конференцию в своей сфере

Сегодня госканцелярия и академия наук провели одну из самых важных в году конференций по теме окружающей среды: "Климатическая нейтральность - крушение или успех?" На ней присутствовали не только ученые, но также премьер-министр и некоторые другие члены правительства, сообщает Postimees, отмечая при этом, что мероприятие проигнорировал министр окружающей среды Рене Кокк.
"Предоставьте вопросы в письменном виде, я днем занят", - ответил министр Кокк от партии EKRE на вопрос о том, почему он пропустил климатическую конференцию.
Министр всячески уклонялся от расспросов, но в конце концов ответил, что хотя бы был в курсе проведения конференции.
"Я знаю о мероприятии, наши люди там присутствуют, но я сам очень занят", - сказал Кокк, отказавшись от дальнейшего разговора.
Пресс-служба Министерства окружающей среды также подтвердила, что министр сегодня был занят на встречах. Что именно для министра оказалось важнее конференции по климату, в министерстве еще уточняется.
О слабом интересе министра окружающей среды к теме климатической нейтральности Postimees писал и вчера, когда министр даже через пресс-секретаря не дал журналисту хоть сколько-нибудь содержательных ответов. Ответы, касающиеся дальнейших планов Эстонии в части того, как ей приблизиться к выполнению климатических целей ЕС, были крайне сдержанными и никак не раскрывали эту сложную тему.
Нынешним летом главы правительств стран Евросоюза хотели утвердить в качестве единой цели достижение к 2050 году климатической нейтральности. Эстония была одной из четырех стран, не поддержавших план, поскольку одна из коалиционных партий - EKRE - не признает факт потепления климата.
По словам же премьер-министра Юри Ратаса правительство сделало вопросы климата приоритетом. То, что премьер относится к теме всерьез, было видно и на сегодняшней конференции. Ратас не только выступил с речью, где подчеркнул, что мы должны нести ответственность перед планетой и будущими поколениями, но и дослушал до конца доклады ученых.
"Мы должны сделать все, чтобы обуздать [рост температуры]. Члены Европейского союза играют здесь важную роль", - сказал премьер-министр.
Комиссия по климату и энергетике снова соберется 30 сентября, чтобы обсудить вопросы достижения климатической нейтральности. Остается лишь надеяться, что на следующей встрече министр окружающей среды проявит к самой злободневной теме своей подведомственной области больший интерес.