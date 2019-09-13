Министр окружающей среды пропустил важнейшую конференцию в своей сфере

"Предоставьте вопросы в письменном виде, я днем занят", - ответил министр Кокк от партии EKRE на вопрос о том, почему он пропустил климатическую конференцию.

Министр всячески уклонялся от расспросов, но в конце концов ответил, что хотя бы был в курсе проведения конференции.

"Я знаю о мероприятии, наши люди там присутствуют, но я сам очень занят", - сказал Кокк, отказавшись от дальнейшего разговора.

Пресс-служба Министерства окружающей среды также подтвердила, что министр сегодня был занят на встречах. Что именно для министра оказалось важнее конференции по климату, в министерстве еще уточняется.

О слабом интересе министра окружающей среды к теме климатической нейтральности Postimees писал и вчера, когда министр даже через пресс-секретаря не дал журналисту хоть сколько-нибудь содержательных ответов. Ответы, касающиеся дальнейших планов Эстонии в части того, как ей приблизиться к выполнению климатических целей ЕС, были крайне сдержанными и никак не раскрывали эту сложную тему.

Нынешним летом главы правительств стран Евросоюза хотели утвердить в качестве единой цели достижение к 2050 году климатической нейтральности. Эстония была одной из четырех стран, не поддержавших план, поскольку одна из коалиционных партий - EKRE - не признает факт потепления климата.

По словам же премьер-министра Юри Ратаса правительство сделало вопросы климата приоритетом. То, что премьер относится к теме всерьез, было видно и на сегодняшней конференции. Ратас не только выступил с речью, где подчеркнул, что мы должны нести ответственность перед планетой и будущими поколениями, но и дослушал до конца доклады ученых.

"Мы должны сделать все, чтобы обуздать [рост температуры]. Члены Европейского союза играют здесь важную роль", - сказал премьер-министр.