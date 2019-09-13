Обновления в Coca-Cola Plaza: кассы исчезнут и появится зал класса люкс

В результате в кинотеатре появится дополнительный зал класса люкс, а билетные кассы заменят на автоматы, сообщает Rus.ERR.

Как отметила директор по маркетингу Forum Cinemas Катре Кярнер, будет обновлен пятый зал – его оборудуют более удобными креслами: «Мест станет меньше, но клиенты предпочитают больший комфорт».