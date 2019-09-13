Пт, 13.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

Обновления в Coca-Cola Plaza: кассы исчезнут и появится зал класса люкс

Кинотеатр Coca-Cola Plaza.

ФОТО: MADIS SINIVEE / EESTI MEEDIA/SCANPIX

В кинотеатре Coca-Cola Plaza начались работы по обновлению помещений, которые продлятся до октября.

В результате в кинотеатре появится дополнительный зал класса люкс, а билетные кассы заменят на автоматы, сообщает Rus.ERR.

Как отметила директор по маркетингу Forum Cinemas Катре Кярнер, будет обновлен пятый зал – его оборудуют более удобными креслами: «Мест станет меньше, но клиенты предпочитают больший комфорт».

Существенно изменится и фойе: вместо привычных касс там установят автоматы, в которых можно будет покупать и распечатывать билеты. Купить билет при посредничестве работника по-прежнему можно будет в магазине и кафе.

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