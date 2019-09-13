Обновления в Coca-Cola Plaza: кассы исчезнут и появится зал класса люкс

В кинотеатре Coca-Cola Plaza начались работы по обновлению помещений, которые продлятся до октября.
В результате в кинотеатре появится дополнительный зал класса люкс, а билетные кассы заменят на автоматы, сообщает Rus.ERR.
Как отметила директор по маркетингу Forum Cinemas Катре Кярнер, будет обновлен пятый зал – его оборудуют более удобными креслами: «Мест станет меньше, но клиенты предпочитают больший комфорт».
Существенно изменится и фойе: вместо привычных касс там установят автоматы, в которых можно будет покупать и распечатывать билеты. Купить билет при посредничестве работника по-прежнему можно будет в магазине и кафе.