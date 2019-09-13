Бизнес SuperAlko сделал Рихо Маурера водочным императором: "Я действительно люблю алкоголь!"

"Напомню, что у нас 35 магазинов по всей Эстонии", - сказал Маурер в интервью финскому изданию Kauppalehti.

В Эстонии бизнес розничной продажи алкоголя находится в руках Маурера и его делового партнера Элмо Эрлиха. Последнему принадлежит также половина сети Alko1000, которая хорошо известна финнам своими большими магазинами в Валка и Айнажи возле эстонско-латвийской границы.

Основой эстонской налоговой и экономической политики в последние 30 лет был принцип "с налогами не играют", что подразумевало по возможности простое и предсказуемое налогообложение.

С поднятием и снижением алкогольных акцизов политики в этом вопросе поскользнулись, считает Маурер, который не понимает перемен позиций политиков. "Они все лгут, за одиночными исключениями. В Эстонии политики пытались обосновать повышение акцизов соображениями здоровья, но на самом деле они просто хотели больших налоговых доходов", - говорит он.

По этой причине продавцам алкоголя сложно принимать решения об инвестициях, когда даже двухлетняя перспектива выглядит неясной.

Маурер сказал Kauppalehti, что никогда не беспокоился из-за снижения числа финских туристов, хотя и отметил, что для SuperAlko финны являются очень важной клиентской группой. Насколько большую долю составляют финны, он уточнить не пожелал.

По его словам, маловероятно, чтобы цены на алкоголь были в Эстонии и Финляндии на одном уровне. Чтобы это случилось, налоговая политика должна измениться радикально, поскольку в Финляндии - самая высокая в мире ставка налогов на алкоголь.

Доход от продаж предприятия Aldar Eesti в прошлом году вырос на 8,4% до 89,3 млн евро, выясняется из консолидированного отчета фирмы за экономический год.

Помимо Эстонии и Латвии у Aldar есть магазин в Польше, рядом с литовской границей. Также предприятие планирует построить магазины в Литве и расширить деятельность в Латвии.