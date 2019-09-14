В странах Балтии растет спрос на небольшие съемные квартиры

Среди молодых людей стран Балтии все популярнее становится не покупка жилья, а его долгосрочная аренда. Что же сдается в аренду и по какой цене?

Эстония

Таллинн. ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Согласно сайту city24.ee, в Таллинне в долгосрочную аренду сдается около 1400 объектов. Среди всего количества, половину предложений составляют квартиры больше 50 кв.м. В почете у эстонцев и малогабаритки. Из всего количества предложений сдается около 340 объектов площадью до 35 кв.м. В среднем, такую квартиру с косметическим ремонтом,в Таллинне можно снять за 450 евро. Квартира в 50 кв.м обойдется уже более 600, а то и 800 евро в месяц.

Латвия

Рига. Иллюстративное фото. ФОТО: Scanpix

На сайте latviaestate.com в Риге в долгосрочную аренду сдается 540 объектов. Но если эстонцы любят малогабаритные квартиры, то в Риге чем больше – тем лучше. В столице Латвии явно чувствуется недостаток малогабаритных квартир. Из всего количества объектов сдается всего шесть квартир площадью до 35 кв.м. Их цена варьируется от 350 до 600 евро в месяц. В основном сдаются квартиры от 60 до 100 кв.м.

Литва

Вид на Вильнюс. ФОТО: Peeter Langovits

Согласно сайту aruodas.lt, в Вильнюсе сдается в аренду 2200 объектов. Из них 275 малогабаритных квартир площадью до 35 кв.м. Их цена ниже, чем в Таллинне и Риге. Квартиру с косметическим ремонтом можно снять даже за 200 евро. Квартира в 50 кв.м обойдется уже в 500 евро.

Украина

Киев. ФОТО: PhanterMedia/Scanpix