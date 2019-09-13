Любовь Фомина заявила, что ее увольняют из гимназии по политическим мотивам

Временно - это надолго

Конкурс был объявлен после того, как летом выяснилось, что и.о. директора Солдинаской гимназии Любовь Фомина передала подряд на проведение электротехнических работ в школьном здании своему супругу.

Ранее мэр Нарвы Алексей Евграфов заявлял, что этот случай стал одной из причин объявления конкурса на должность директора, но, вообще-то, управа планировала постепенно провести конкурсы во всех муниципальных школах и детских садах, где нет постоянного директора или заведующей.

Из 35 муниципальных учебных заведений Нарвы в 15 руководителями являются исполняющие обязанности. Четверо и.о. директоров школ и детсадов являются депутатами городского собрания и состоят в правящей фракции.

Часто люди занимают временную, казалось бы, должность исполняющего обязанности годами. Та же Любовь Фомина руководила гимназией около десяти лет. 11 сентября она прокомментировала смену руководителя гимназии на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, она узнала о результатах конкурса из прессы. Любовь Фомина заявила, что в конкурсе участвовал “кандидат от школы”, хорошо знающий гимназию, но выбор комиссии пал на человека со стороны.

И.о. директора: требовали помогать определенному кандидату

“Я оказалась неугодной, так как не выполнила указаний отдела культуры по организации предвыборной кампании ныне депутата Рийгикогу и оппозиционного депутата нашего городского собрания”, - написала в Фейсбуке Любовь Фомина после того, как узнала о результатах конкурса на должность директора гимназии.

Одновременно являются депутатами и Рийгикогу, и горсобрания только два человека - Катри Райк и Михаил Стальнухин. Но в данной ситуации очевидно, что руководитель гимназии намекает на депутата Стальнухина, прямо обвиняя муниципальных чиновников в том, что они требовали помочь ему на выборах.

По словам Любови Фоминой, наличие большого количества и.о. позволяет городским властям манипулировать этими руководителями - ведь в любой момент можно организовать конкурс на должность директора, и уволить исполняющего обязанности.

“На меня также оказывали давление со стороны Отдела культуры в пользу конкретных кандидатов и раньше, - написала она. - Поэтому и так много и.о., так проще управлять. А тут директор воспротивился, и вся его честная и результативная работа не стала нужна”.

Комментировать в Фейсбуке, в чем заключалось давление, и.о. директора отказалась, а связаться с ней корреспонденту не удалось. В гимназии сообщили, что Любовь Фомина ушла на больничный.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов не стал комментировать заявление уходящего руководителя, поскольку в том время он еще не занимал свой нынешний пост. Но предположил, что такое заявление может быть вызвано обидой на результаты конкурса.

Заменить всех и.о. в Нарве невозможно

“Я ждал Любовь Фомину на этот конкурс и написал ей об этом, - заявил Алексей Евграфов. - Но она ответила, что у нее нет нужной категории эстонского языка. Возникает вопрос - если у человека нет по закону возможности занимать данный пост, то какие могут быть претензии к несправедливости конкурса?”

В то же время, у многих руководителей нет нужных языковых категорий, и это одна из причин, почему они годами числятся как “и.о.” На это замечание Алексей Евграфов ответил:

“Мы сейчас будем и в детских садах, и в школах рассматривать возможность проведения конкурсов по замене и.о. на постоянных директоров - это то, что не было сделано до этого. Но данный конкурс показал, что, несмотря на то, что поступило семь заявлений, сильных кандидатов практически не было. Задача не стоит в том, чтобы просто убрать людей. Если уж заменять, то на людей соответствующей квалификации. А с этим у нас проблема. Поняв, что со школами такая ситуация, мы теперь посмотрим, что мы можем сделать в детских садах”.

Мэр уточнил, что проблемы кандидатов на должность директора Солдинаской гимназии были не в низком знании эстонского - все кандидаты, кроме одного, свободно на нем говорили.