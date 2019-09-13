Зарплаты в конверте и неоплаченные овертаймы: иностранных работников в Эстонии обманывают как хотят?

В общем cлучае, трудящиеся-мигранты обращаются к юристам лишь в крайних случаях, и, по большей части, проблемы связаны с трудовым договором, в первую очередь - с оплатой труда.

К примеру, много случаев, когда трудовой договор заключен, но работник сам его не видел. Нередки и ситуации, когда в трудовой договор по требованию Департамента полиции и погранохраны вписана предусмотренная при найме иностранной рабочей силы сумма, например, 1200 евро, но работнику выплачивается лишь 600.

По словам юриста по трудовому праву Эстонского юридического бюро Катрин Мартис, она никогда не видела столь интенсивного наплыва иностранных рабочих на прием к юристу.

"С одной стороны хорошо, что они осмеливаются искать помощи, и в общем случае мы можем им помочь. С другой стороны, печалит то, что наши работодатели зачастую используют их и мухлюют с зарплатами. Департамент полиции и погранохраны предусмотрел определенные уровни зарплат для иностранной рабочей силы разной квалификации, но эти уровни не всегда соблюдаются, и порой иностранец так рад рабочему месту, что не осмеливается попросить трудовой договор или, например, оплату за переработку", - сказала Мартис.

Она припомнила одного клиента-работодателя, который пришел на консультацию с конкретным вопросом к юристу: как себя вести, если я не хочу платить налоги с зарплаты украинца?

"Естественно, работодатели бывают разные, но мой опыт скорее показывает, что украинских, молдавских и белорусских работников хотят использовать в работе наиболее выгодным для себя способом, даже в обход законов и требований", - добавляет Мартис, по оценке которой, государство должно проанализировать ситуацию и взять на вооружение соответствующие меры, чтобы сфера иностранной рабочей силы была под лучшим контролем.