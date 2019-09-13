Повторное неуважение к власти: кемеровчанин сравнил «Единую Россию» с чумой

Как сообщил в своем телеграм-канале глава правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков, кузбасский участковый обнаружил две записи на странице Путевского в соцсети «ВКонтакте»: в одной из них пользователь сравнивает партию «Единая Россия» с «конченой крысиной чумой», а в другой сравнивает политическую систему в России с преступной группировкой.

Адвокат Путевского Станислав Селезнев сообщил РБК, что он получил определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4. ст. 20.1 КоАП (повторное распространение информации, выражающей неуважение к власти).

По словам Селезнева, в материалах дела фигурирует скриншот с видеозаписью и оскорбительной подписью, у которой всего один просмотр. Селезнев уверен, что это просмотр того самого участкового, который начал собирать материал.

Как полагает юрист, это свидетельствует о том, что правоохранительные органы круглосуточно мониторят аккаунты людей, привлеченных по статье о неуважении к власти.

Ранее Путевский уже был оштрафован на 30 тыс. рублей за репост видеоролика с критикой Владимира Путина после разгона участников акции «Он нам не царь».

2 сентября в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти) в связи с жалобой судьи Ксении Раймер, которая вынесла постановление о штрафе. Судья утверждала, что Путевский, передвигаясь на велосипеде, показал ей средний палец.

По данным портала «Тайга.инфо», Путевский проживает в городе Осинники и является инвалидом третьей группы.

Юристы «Агоры» сообщают, что впервые дело о повторном неуважении к власти было возбуждено в отношении Светланы Бакшеевой из Котласа, которая критиковала губернатора Архангельской области.

Также Чиков сообщил, что в Европейский суд по правам человека направлены жалобы девяти россиян, оштрафованных по делу о неуважении к власти. В их числе и Илья Путевский.

Закон об ответственности за публичное оскорбление и выражение неуважения к власти вступил в силу в марте этого года параллельно с законом о распространении фейковых новостей.