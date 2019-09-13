Молодой российский боксер умер прямо во время тренировки

По информации Федерации бокса Ульяновской области, во время тренировки Молоканову стало плохо, из-за чего он потерял сознание. Тренер спортсмена пытался оказать ему первую помощь и вызвал скорую, однако прибывшие на место случившегося медики не смогли спасти Молоканова, передает lenta.ru.

В июле российский боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 28 лет. Спортсмен был госпитализирован в США после поражения от пуэрториканца Сабриеля Матиаса. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. У боксера случился отек мозга, ему провели операцию, ввели в медикаментозную кому, но он умер.