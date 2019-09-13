Пт, 13.09.2019
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Молодой российский боксер умер прямо во время тренировки

Бокс. Иллюстративное фото.

ФОТО: Artur Sadovski

Российский боксер Андрей Молоканов скончался во время тренировки в возрасте 28 лет. Об этом в Instagram рассказал председатель правительства Ульяновской области, РФ, Александр Смекалин.

По информации Федерации бокса Ульяновской области, во время тренировки Молоканову стало плохо, из-за чего он потерял сознание. Тренер спортсмена пытался оказать ему первую помощь и вызвал скорую, однако прибывшие на место случившегося медики не смогли спасти Молоканова, передает lenta.ru.

В данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Отмечается, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Молоканов был мастером спорта по боксу и чемпионом Приволжского федерального округа, Россия.

В июле российский боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 28 лет. Спортсмен был госпитализирован в США после поражения от пуэрториканца Сабриеля Матиаса. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. У боксера случился отек мозга, ему провели операцию, ввели в медикаментозную кому, но он умер.

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