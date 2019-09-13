Крем для лица с ртутью довел мать пятерых детей из США до комы

В июле мать пятерых детей обратилась в отделение скорой помощи с жалобами на онемение рук и лица, трудности при ходьбе и невнятную речь. Со временем симптомы прогрессировали, и она впала в кому. Врачи установили, что ее состояние было вызвано отравлением ртутью, содержащейся в креме, купленном в Мексике. 47-летняя женщина использовала продукт каждый день в течение двух лет.