Департамент: сделать шоссе четырехполосными за один прием невозможно

"Моя интуиция говорит, что, хотя нет смысла заниматься тенедрами на 5 или 10 миллионов евро, вероятно, также бессмысленно рассматривать тендер на 100 млн евро. Согласно нашим консультациям с Министерством экономики и коммуникаций, эти цифры могли бы быть в районе 30-70 млн евро максимум", - сказал Саук и добавил, что примеры соседних стран указывают на то же самое.