Департамент: сделать шоссе четырехполосными за один прием невозможно

Гендиректор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук надеется, что никто всерьез не считает, будто три основных шоссе Эстонии можно перестроить, сделав четырехполосными, в рамках одного тендера. По его оценке, тендеры следует разделить на части, для каждой из которых и строитель и государство сумеют адекватно оценить возникающие риски, пишет портал ERR.
"Моя интуиция говорит, что, хотя нет смысла заниматься тенедрами на 5 или 10 миллионов евро, вероятно, также бессмысленно рассматривать тендер на 100 млн евро. Согласно нашим консультациям с Министерством экономики и коммуникаций, эти цифры могли бы быть в районе 30-70 млн евро максимум", - сказал Саук и добавил, что примеры соседних стран указывают на то же самое.
В качестве примера он напомнил проект Козе-Мяо, общий бюджет которого в 170 млн евро был поделен на три части.
Саук сказал, что стоимость строительства четырехполосного шоссе составляет примерно 4-5 млн евро за километр, а реалистичный срок завершения строительства - 10-15 лет.