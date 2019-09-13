Оппозиция начала сбор подписей за отставку мэра Маарду

«Растут цены, падает благосостояние народа, медицинские услуги становятся недоступными, экология ухудшается, предвыборные обещания политиков-центристов хронически не выполняются. При этом любую критику в свой адрес центристы воспринимают как покушение на собственное комфортное существование и объявляют беспощадную борьбу оппозиции, вместо того чтобы бороться с наркоманией и алкоголизмом», – сказал Дегтяренко.

«Центристы у власти в Маарду четвертый год, а вместо бесплатного общественного транспорта мы получили платный проезд даже в пределах города! Нет и обещанного современного центра здоровья и у людей нет возможности обратиться к врачам-специалистам по месту жительства. Вывод – центризм как политическая практика и система управления обанкротился и должен быть заменен новой силой», –подчеркнул Дегтяренко.

В продолжение дискуссии выступил оппозиционный депутат Маардуского горсобрания Айвар Парк, который привлек внимание собравшихся к проблемам трудового человека, оказавшегося беззащитным перед системой жесткой эксплуатации. «Безработица маскируется под частичную занятость, Маарду заполонили трудовые имигранты и вместо роста зарплаты в высокопроизводительных секторах экономики создаются новые рабочие места для работников низкой квалификации и с низкой оплатой труда», – расказал Айвар Парк.

Выступления других участников круглого стола были посвящены перспективам развития Маарду. Известный деятель культуры и почетный гражданин города Николай Швец представил небольшую культурную программу и рассказал, как власти Маарду уничтожают культурные традиции города.