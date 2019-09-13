Поля вернулась? Под Валга грибники снова видели медведей

"Сегодня, в пятницу, 13.09.2019 около 9 утра я своими глазами видел между деревьев на расстоянии примерно в 100 метров большого медведя, а чуть за ним - медвежонка. Это случилось, когда я ходил за грибами в лес возле дороги Йети-Кооркюла, если свернуть с шоссе Валга-Тырва налево примерно у 10-го километра", - написал читатель газеты Рейн Аугас.

Заметив медведей, мужчина вернулся в свою машину и немного подождал. Затем он решил продолжить сбор грибов примерно в 10 километрах от изначального места - в районе Нихуярве - Валгъярве.

"Начался сильный дождь, я решил поехать домой. Около 13 часов я проезжал возле того же самого места и рядом с местом своей встречи с медведями подобрал русскую женщину, собиравшую грибы, и подбросил ее до Валга. Я даже не успел спросить, как женщина сама начала рассказывать о своей встрече с медведями", - описал мужчина.