Поля вернулась? Под Валга грибники снова видели медведей

Из двух медведей, которые не так давно пришли в Эстонию из России и тревожили своим присутствием жителей окрестностей Валга, Проша в данный момент находится в Таллиннском зоопарке, а местонахождение Поли неизвестно, однако сегодня люди заметили медведя с детенышем примерно в 10 километрах от Валга, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
"Сегодня, в пятницу, 13.09.2019 около 9 утра я своими глазами видел между деревьев на расстоянии примерно в 100 метров большого медведя, а чуть за ним - медвежонка. Это случилось, когда я ходил за грибами в лес возле дороги Йети-Кооркюла, если свернуть с шоссе Валга-Тырва налево примерно у 10-го километра", - написал читатель газеты Рейн Аугас.
Заметив медведей, мужчина вернулся в свою машину и немного подождал. Затем он решил продолжить сбор грибов примерно в 10 километрах от изначального места - в районе Нихуярве - Валгъярве.
"Начался сильный дождь, я решил поехать домой. Около 13 часов я проезжал возле того же самого места и рядом с местом своей встречи с медведями подобрал русскую женщину, собиравшую грибы, и подбросил ее до Валга. Я даже не успел спросить, как женщина сама начала рассказывать о своей встрече с медведями", - описал мужчина.
По его описанию, медвежонок был ростом с большую овчарку. Сфотогрофировать медведей ему не удалось. "Интересно, это был тот же самый, пришедший из России, медвежонок вместе с местным старым медведем?" - спрашивает читатель.