Отть Тянак провел крайне неудачный день на Ралли Турции

Если начинал Тянак день с седьмого места и отставания всего в четыре секунды, то прокол колеса, случившийся у Тянака на одном из шести сегодняшних спецучастков откинул нашего гонщика на восьмое место и увеличил отрых от лидера, Эсапекки Лаппи на "Ситроене", до минуты и 37 секунд. С таким отставанием Тянаку на очень сложных турецких трассах о подиуме придется, скорее всего, забыть и стараться забраться хотя бы на пятое место, где сейчас находится Дани Сордо (+1.04,1). За победы на турецком этапе поборятся кроме Лаппи и Тьери Нойвиль (+18,4) и Себастьян Ожье (+17,7), которые, если не случится ничего сверхестественного приблизятся к Тянаку и в общем зачете Кубка мира.