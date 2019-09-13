ОБЗОР: что означает жесткий Брекзит для граждан и предприятий Эстонии

В случае выхода Великобритании из Евросюза без соглашения Эстония лишится нескольких тысяч рабочих мест и примерно 200 млн евро недополученного дохода, пишет Postimees.
Из составленного Министерством иностранных дел обзора выясняется, что Великобритания является десятым по объему торговым партнером Эстонии. Бизнес с этой страной ведут около 5000 эстонских предпринимателей. В Соединенном королевстве проживает 15 000 - 20 000 граждан Эстонии, а в Эстонии живет 1300 - 1500 британских граждан.
Проведенный в конце прошлого года банком Swedbank анализ показал, что если Великобритания выйдет из ЕС по сценарию жесткого Брекзита и торговые связи начнут регулировать правила ВТО, отрицательное влияние изменения объемов товарообмена составит для эстонской экономики порядка 0,19% ВВП.
Права граждан
В связи с выходом Великобритании из ЕС Эстонии пришлось изменить закон об иностранцах, закон о гражданах Евросоюза, закон о документах, подтверждающих личность, и закон о туризме. Рийгикогу принял поправки 21 февраля, они вступят в силу с выходом Великобритании из ЕС.
Для проживающих в Эстонии британских граждан право нахождения в стране после Брекзита будет регулировать закон об иностранцах. Действовавшее до сих пор срочное право на жительство будет заменено срочным видом на жительство. МВД Эстонии адаптирует IT-системы, что позволит выдавать британским гражданам карты вида на жительство.
В свою очередь британское правительство решило, что граждане ЕС для продления права на жительство в Великобритании должны ходатайствовать о новом статусе. Соответствующая среда для подачи ходатайств была открыта 1 апреля этого года. По данным МВД Великобритании, по состоянию на 31 июля этого года о новом статусе ходатайствовали 3200 граждан Эстонии. Прибывшие в Великобританию до Брекзита граждане стран Евросоюза смогут ходатайствовать о статусе постоянного жителя Объединенного королевства до 30 июня 2021 года, в случае если Великобритания покинет ЕС с соглашением. В случае выхода без соглашения срок подачи ходатайств будет открыт до 31 декабря 2020 года, а для членов их семей - до 29 марта 2022 года. О статусе постоянного жителя смогут ходатайствовать граждане ЕС, чей период проживания в Соединенном королевстве начался до 31 декабря 2020 года или до дня, когда страна покинет ЕС без соглашения, и которые прожили в Соединенном королевстве пять лет подряд.
Визовая свобода
Великобритания и Евросоюз выразили желание ввести обоюдный безвизовый режим для краткосрочных посещений (90 дней в течение полугода). Европейский парламент одобрил соответствующее постановление 4 апреля. Великобритания до сих пор не приняла решение об освобождении граждан ЕС от визы. Великобритания также не планирует ограничивать квоту на долгосрочные студенческие визы.
Социальное страхование
В случае Брекзита без соглашения утратят силу правила соцстрахования Евросоюза в отношении Великобритании. Таким образом, завершится пограничная выплата социальных пособий на основе законодательства ЕС. Обмен данными между системами социального страхования Великобритании и ЕС прекратится.
Эстония и Великобритания продолжат взаимную выплату пенсий в иностранном государстве. При вычислении пенсий в дальнешем будет браться во внимание время, проработанное в Великобритании до Брекзита. О дальнейшем обмене данными с Великобританией следует договориться, и Эстония предпочитает делать это на уровне Евросоюза. Пока такой договоренности нет. По данным 2017 года, Великобритания платила в Эстонии пенсию 113 лицам, а Эстония в Великобритании - 141 лицу.
Для работы в Великобритании Эстония больше не будет выдавать свидетельство А1, а уже выданные свидетельства не будут действительны в Великобритании. Исходя из этого, в случае жесткого Брекзита у работодателей может возникнуть обязанность платить местные социальные налоги.
Медицинское страхование
Европейская карта медицинского стразования в случае жесткого Брекзита будет в Великобритании недействительна. В дальнейшем при поездках в Великобританию будет целесообразно покупать частный страховой полис.
Путешествия
В случае жесткого Брекзита при поездках в Великобританию больше нельзя будет пересекать границу с ID-картой. С 1 января 2021 года это можно будет сделать только с паспортом.
В отношении британских граждан будет применяться исходящее из Шенгенских предписаний право на въезд в ЕС граждан третьих стран.
При поездках в Великобританию следует ознакомиться с таможенными предписаниями. На вывоз из Эстонии определенных категорий товаров, например, лекарств или культурных ценностей, распространяются особые правила, а некоторые товары вывозить запрещено.
Водительские права
В случае Брекзита без соглашения обоюдное признание водительских прав, основанное на законах Евросоюза, в отношении Великобритании больше не будет действовать. Основанием для признания британских водительских прав будет Венская конвенция.
На прошлой неделе правительство поддержало внесение в закон о дорожном движении поправки, которая дает в случае Брекзита проживающим в Эстонии британским гражданам 12-месячный переходный период, после которого они должны будут заменить права на эстонские.
С точки зрения дорожного страхования, наличие международной зеленой карты будет обязательным как у эстонских водителей в Великобритании, так и наоборот.