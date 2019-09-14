Сб, 14.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
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Скоро нечего будет покупать: неужели в Эстонии кончаются квартиры?

Многоквартирный дом в Ласнамяэ. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Claire Peinar / Postimees

На протяжении последних лет происходила настолько активная скупка недвижимости, что в большинстве крупных городов это вызвало полный дефицит предложений.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что к существенному ограничению выбора выставленных на продажу квартир привело активное приобретение квартир с целью их сдачи в аренду, а также сохранение старой недвижимости при приобретении нового жилья. «Во многих городах Эстонии зафиксирован рекордно низкий уровень предложений, что влечет за собой весьма агрессивный рост цен – говоря экономическим языком, рынок в настоящий момент является тотальным рынком продавцов», – продолжил он.

В этой таблице видно, насколько уменьшилось количество предложений в городах Эстонии.

ФОТО: Pindi Kinnisvara / KV.EE

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