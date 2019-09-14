Скоро нечего будет покупать: неужели в Эстонии кончаются квартиры?

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что к существенному ограничению выбора выставленных на продажу квартир привело активное приобретение квартир с целью их сдачи в аренду, а также сохранение старой недвижимости при приобретении нового жилья. «Во многих городах Эстонии зафиксирован рекордно низкий уровень предложений, что влечет за собой весьма агрессивный рост цен – говоря экономическим языком, рынок в настоящий момент является тотальным рынком продавцов», – продолжил он.