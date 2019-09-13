Пт, 13.09.2019
Мы одержимы желанием модернизировать весь эстонский государственный аппарат, сделать его более эффективным и заставить его работать лучше для Эстонии. Мартин Хельме
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  • В октябре президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию с официальным визитом

В октябре президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию с официальным визитом

Владимир Зеленский.

ФОТО: STRINGER / Sputnik

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд заявил, что в октябре посетит Таллинн с официальным визитом, сообщает в пятницу Rus.ERR.

"У нас очень хорошая динамика политического диалога с Эстонией. С мая этого года мы встретились с госпожой президентом во второй раз. А в следующем месяце я планирую посетить Таллинн с официальным визитом", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, в ходе этого визита Украина сможет перенять опыт Эстонии в модернизации управления, дигитализации и кибербезопасности.

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