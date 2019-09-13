В октябре президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд заявил, что в октябре посетит Таллинн с официальным визитом, сообщает в пятницу Rus.ERR.
"У нас очень хорошая динамика политического диалога с Эстонией. С мая этого года мы встретились с госпожой президентом во второй раз. А в следующем месяце я планирую посетить Таллинн с официальным визитом", - сказал Владимир Зеленский.
По его словам, в ходе этого визита Украина сможет перенять опыт Эстонии в модернизации управления, дигитализации и кибербезопасности.