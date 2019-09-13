Греция начнет давать гражданство за инвестиции

Для того чтобы получить греческое гражданство, иностранцам нужно будет инвестировать в недвижимость в Греции по меньшей мере 2 млн евро.

Предполагается, что греческая программа будет предусматривать ограничение максимального количества человек, которые смогут получить гражданство таким образом: не более 200 человек в год.

Сейчас в Греции уже действует программа, в соответствии с которой иностранцы, не являющиеся гражданами ЕС, могут получить пятилетний вид на жительство, если они инвестируют в недвижимость в стране от 250 тысяч евро.