Фото: пьяный водитель выехал на встречную полосу и улетел в кювет

Ехавший со стороны Тюри автомобиль Volvo отклонился вправо и съехал с дороги в кювет, затем обратно на дорогу, после чего выехал на встречную полосу и съехал в канаву на левой стороне дороги.

В автомобиле находился только водитель. Он получил легкие травмы и был доставлен в больницу Ярваского уезда для проверки здоровья.