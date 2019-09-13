Пт, 13.09.2019
Cегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым. Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: пьяный водитель выехал на встречную полосу и улетел в кювет

Фото: пьяный водитель выехал на встречную полосу и улетел в кювет

В пятницу в 18.45 44-летний мужчина совершил аварию на участке дороги между Сяревере и Тайксе в волости Тюри, пишет Postimees.

Ехавший со стороны Тюри автомобиль Volvo отклонился вправо и съехал с дороги в кювет, затем обратно на дорогу, после чего выехал на встречную полосу и съехал в канаву на левой стороне дороги.

В автомобиле находился только водитель. Он получил легкие травмы и был доставлен в больницу Ярваского уезда для проверки здоровья. 

По словам представителя полиции, 44-летний водитель употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль. К счастью, автомобиль под управлением нетрезвого водителя не столкнулся с другими машинами.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ