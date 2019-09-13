Фото: пьяный водитель выехал на встречную полосу и улетел в кювет

В пятницу в 18.45 44-летний мужчина совершил аварию на участке дороги между Сяревере и Тайксе в волости Тюри, пишет Postimees.
Ехавший со стороны Тюри автомобиль Volvo отклонился вправо и съехал с дороги в кювет, затем обратно на дорогу, после чего выехал на встречную полосу и съехал в канаву на левой стороне дороги.
В автомобиле находился только водитель. Он получил легкие травмы и был доставлен в больницу Ярваского уезда для проверки здоровья.
По словам представителя полиции, 44-летний водитель употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль. К счастью, автомобиль под управлением нетрезвого водителя не столкнулся с другими машинами.