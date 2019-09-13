Космическая сенсация: крымский астроном открыл первую межзвездную комету

В Солнечной системе обнаружен второй в истории объект межзвездного происхождения. На этот раз это не астероид, а комета, и открыл ее известный российский астроном Астроном Геннадий Борисов, сотрудник Крымской станции Астрономического института имени Штернберга МГУ.
Это открытие станет одним из крупнейших достижений астрономии – о нем уже написали ведущие мировые СМИ.
Впервые комета была замечена астрономом еще 30 августа – в тот момент она находилась на расстоянии трех астрономических единиц от Солнца (одна а.е. равна среднему расстоянию от Земли до Солнца).
Скорость кометы астрономы оценивают в 30 километров в секунду, угол вхождения в плоскость Солнечной системы — 44 градуса.
По словам астронома, открытие сделано было в известной мере случайно, поскольку наблюдение велось на угловом расстоянии всего 38 градусов от Солнца, за полчаса до рассвета».
Основываясь на ее нынешнем блеске (18 звездная величина) и расстоянии от Солнца (2,7 астрономических единицы) можно утверждать, что это довольно крупная комета, ядро которой может достигать в поперечнике десяти километров. Этот факт и особенности орбиты позволяют надеяться, что комета будет доступна для наблюдений как минимум на протяжении года.
«Думаю, это величайшее открытие в истории российской астрономии. В мире астрономии его можно сравнить с открытием Плутона Клайдом Томбо», — считает известный российский астроном-любитель Тимур Крячко.