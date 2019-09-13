Космическая сенсация: крымский астроном открыл первую межзвездную комету

Это открытие станет одним из крупнейших достижений астрономии – о нем уже написали ведущие мировые СМИ.

Впервые комета была замечена астрономом еще 30 августа – в тот момент она находилась на расстоянии трех астрономических единиц от Солнца (одна а.е. равна среднему расстоянию от Земли до Солнца).

Скорость кометы астрономы оценивают в 30 километров в секунду, угол вхождения в плоскость Солнечной системы — 44 градуса.

По словам астронома, открытие сделано было в известной мере случайно, поскольку наблюдение велось на угловом расстоянии всего 38 градусов от Солнца, за полчаса до рассвета».

Основываясь на ее нынешнем блеске (18 звездная величина) и расстоянии от Солнца (2,7 астрономических единицы) можно утверждать, что это довольно крупная комета, ядро которой может достигать в поперечнике десяти километров. Этот факт и особенности орбиты позволяют надеяться, что комета будет доступна для наблюдений как минимум на протяжении года.