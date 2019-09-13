В Париже посетитель музея порезал ножом картину стоимостью 1,2 млн евро

Cогласно ее сведениям, злоумышленник успел сделать несколько крупных порезов на дорогостоящей картине, прежде чем его нейтрализовала охрана и другие посетители. Задержанный был помещен под стражу. Он не дал никакого объяснения своему поступку.

В ближайшее время будет проведено психиатрическое обследование вандала.

Концептуальные картины Даниеля Бюрена высоко ценятся на рынке произведений современного искусства. Так, в 2016 году полотно площадью в 4 кв. метра было продано на парижской международной ярмарке современного искусства за 1,2 млн евро. Многие картины Бюрена представляют собой чередование вертикальных полос равной ширины и двух выбранных им цветов.

В Центре Помпиду, который ежегодно посещают свыше 3,5 млн человек, находится более 100 тысяч произведений искусства. Ранее они уже становились объектами вандализма. В январе 2006 года провокатор ударил молотком по скульптуре Марселя Дюшана, представлявшей собой писсуар. Администрация музея оценила ущерб в 420 тысяч евро. Сам вандал утверждал, что совершил "художественный жест" и назвал свой поступок перформансом. Через год суд обязал вандала выплатить сравнительно небольшую компенсацию.

Совсем недавно, в начале сентября 2019 года, возле Центра Помпиду неизвестные похитили картину британского уличного художника Бэнкси. На граффити, оставленном на обратной стороне дорожного знака, была изображена крыса в маске, держащая в лапах нож для бумаги. Работа Бэнкси появилась в июне 2018 года, позднее ее накрыли оргстеклом для сохранности, сообщала Русская служба BBC.

Появление картины совпало с 50-летней годовщиной студенческих волнений в Париже, когда тысячи молодых активистов вышли на улицы с требованием отставки правительства Шарля де Голля. В 2018 году злоумышленники уже пытались похитить картину Бэнкси, но полиция их арестовала.