Пт, 13.09.2019
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  • В Мустамяэ в квартире взорвался газовый баллон

В Мустамяэ в квартире взорвался газовый баллон

Akadeemia tee 30 asuv korduvalt põlenud endine koolimaja lammutatakse ja selle asemele ehitatakse spordihoone.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В одной из квартир жилого дома на Акадеэмия-теэ в таллиннском районе Мустамяэ в пятницу вечером прогремел взрыв. Как сообщает Postimees, в квартире взорвался газовый баллон. К счастью, никто не пострадал.

В Центр тревоги в 19.53 поступило сообщение о взрыве в Мустамяэ. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, взорвался газовый баллон газовой плиты.

Взрывом выбило окна кухни в квартире. Кухня получила также повреждения. Среди людей пострадавших нет.

Представитель Спасательного департамента заверил, что угрозы для жителей дома нет.

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