В Мустамяэ в квартире взорвался газовый баллон

В одной из квартир жилого дома на Акадеэмия-теэ в таллиннском районе Мустамяэ в пятницу вечером прогремел взрыв. Как сообщает Postimees, в квартире взорвался газовый баллон. К счастью, никто не пострадал.
В Центр тревоги в 19.53 поступило сообщение о взрыве в Мустамяэ. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, взорвался газовый баллон газовой плиты.
Взрывом выбило окна кухни в квартире. Кухня получила также повреждения. Среди людей пострадавших нет.
Представитель Спасательного департамента заверил, что угрозы для жителей дома нет.