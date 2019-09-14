Фото: в продажу поступила дача, о которой можно только мечтать

На островке Кассари ждет новых хозяев солнечное, приватное романтическое жилище. Недвижимость площадью 16000 м2 покрыта лесом, а участок вокруг дома занимает площадь 1600 м2.

Участок вокруг дома обнесен забором и оформлен с учетом особенностей рельефа. Тут даже есть искуственный водопадик, стекающий в собственный маленький пруд.

ФОТО: KV.EE

На участке расположены жилой дом, баня и сарай-мастерская. Летняя кухня с выложенным камнем грилем, камином и коптильней довершают обстановку.

Дом стоит на плиточном фундамент и обшит досками. Площадь дома - 177,2 м2. На первом этаже находятся гостиная-салон с открытой кухней, откуда, открыв двустворчатую дверь с витражным стеклом, можно попасть на веранду, залитую полуденным солнцем. Также на первом этаже расположены главная спальня и кабинет, а также два туалета, один из которых - с душем. Из прихожей дверь ведет на второй этаж, где находятся спальни.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже четыре спальни, каждая из которых имеет выход на балкон, а также коридор и туалет.

Дизайн внутренних помещений легкий, романтический - некая смесь скандинавского стиля с английским сельским. Внутренние поверхности стен деревянные, частично они окрашены, частично покрыты обоями. Потолки и полы - деревянные. В кухне - дровяная плита, выполняющая также функцию камина.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Этот хорошо организованный сельский дом подходит для круглогодичного проживания и, безусловно, годится для дачной жизни семьи, которая оцени пение птиц и уединенность.

Самое известное и престижное место для отдыха на Хийумаа - Кассари, где не бывает дождя и где живет много известных и знаменитых людей.