Много вкусной еды и музыки: сегодня в Таллинне проходит «КоплиФест»

Koplifest 2018 ФОТО: Põhja-Tallinna linnaosavalitsus

«КоплиФест» пройдет одновременно на восьми различных площадках. Основная территория фестиваля – двор Морской академии Эстонии – откроет ворота уже в 10 утра. Также всевозможные мероприятия будут проходить в помещениях завода «Пыхьяла», в порту Беккери, в Коплиской спасательной бригаде и в Коплиском трамвайном депо, в историческом здании Коплиского народного дома и в других местах.

Музыкальная программа фестиваля подготовлена в сотрудничестве с Центром фольклорной музыки. Выступят такие группы и артисты, как Estonian Voices, Меэлика Хайнсоо и Пауль Даниэль, Lõõtsavägilased, Puuluup ja дуэт Ruut, а также барабанщик Тыну Тубли и блюзовая певица Kaisa Ling Thing. Полностью разнообразнейшая программа «КоплиФеста» опубликована на сайте фестиваля tallinn.ee/koplifest.

«Пыхья-Таллинн – это оазис культуры, который многие еще не до конца для себя открыли. Надеюсь, наше сотрудничество с Центром фольклорной музыки поможет людям это сделать», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Во дворе Морской Академии стартуют спортивная игра КоплиРогейн и целый ряд экскурсий. Также здесь состоится шоу канатаходца Яана Роозе и демонстрационный показ полицейских собак. Здесь же будут открыты молодежная зона и большая зона уличной еды.