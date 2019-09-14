Видео: ночью погода в Эстонии сошла с ума. Тарту и вовсе затопило

Этой ночью сверкали молнии, а дождь, казалось, никогда не закончится. Усложнялись погодные условия еще и сильным ветром. Ночью в Тарту затопило улицы в центре города. Видео прислал читатель Postimees.
Прогноз на субботу
В субботу днем по стране переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Ветер западный и северо-западный 4-9, порывами до 14, на островах и побережье 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем составит 12-16°С.
В субботу днем в Причудье ветер западный и северо-западный 7-11, порывами 14 м/с. Высота волны 0,8-1,4 м. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха в субботу днем составит 13-14°C.