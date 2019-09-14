Как гигант IKEA несколько раз промахнулся, придя в Эстонию

По словам Вяэта, доля э-торговли стремительно растет: в июле объем э-торговли в Эстонии достиг почти 120 млн евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил почти 30 процентов, ежемесячный рост – 7-8 млн евро. По результатам последнего исследования э-торговли, проведенного Emor, почти 40% жителей Эстонии в возрасте 25-35 лет покупает товары по интернету по меньшей мере 2-3 раза в месяц. «Почти половина покупок совершается за границей, то есть в интернет-магазинах других стран. Возможно, также в финских и шведских магазинах IKEA», считает Вяэт.

Он согласен, что приход IKEA на эстонский рынок был долгожданным. Стоит отметить, что Эстония стала первой в мире страной, куда шведский концерн пришел в первую очередь как э-магазин.

«Учитывая любовь эстонцев к интернет-шоппингу, это неудивительная бизнес-логика. И все-таки ощущается, что придя на местный рынок IKEA забыла учесть местную обстановку», – считает Вяэт. По его словам, при совершении интернет-покупок важнейшими критериями является быстрая доставка, а также подходящие покупателю варианты оплаты, дешевая цена доставки и простой процесс покупок, где у покупателей не спрашивают ненужные данные.

«А что предлагает IKEA?», – задается вопросом Вяэт и приводит примеры. При заказе товаров через интернет-магазин товар приходит на склад в течение 7 дней, после чего доставка осуществляет в течение 1-3 дней.

«За заказанный товар в э-магазине IKEA можно платить только дебетной или кредитной картами. IKEA, видимо, не знает, что эстонцы предпочитают платить через интернет-банк, а не кредитными картами!»

Еще одна беда — цена доставки, которая составляет 30-90 евро. А также то, что необходимо зарегистрироваться, чтобы купить товар: в качестве гостя совершить покупку нельзя.