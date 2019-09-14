Следующая перепись населения Эстонии может пройти без анкетирования населения

"Мы начали подготовку к смене метода сбора информации. В дальнейшем мы сможем собирать информацию на основании данных, занесенных в регистры", – сказала "Актуальной камере" руководитель проекта переписи населения Диана Белтадзе.

ЕС требует, что в переписи населения было минимум 38 обязательных пунктов. В департаменте статистики заявляют, что нынешний метод анализа и сбора информации из доступных регистров в период тестирования показал хорошие результаты и данные совпали с имеющимися цифрами. Однако в Эстонии при переписи населения учитывают и пункты, которых Евросоюз не требует - например вероисповедание, национальность, родной язык и так далее. Как собрать информацию по этим пунктам, чиновники пока выясняют. Тот факт, что из привычной переписи населения хотят исключить прямое опрашивание, вызывает озабоченность у депутатов, которые сначала должны одобрить такое изменение. Сейчас проводится второе тестирование, чтобы к концу года предоставить доказательства эффективности метода.

"Доказательства мы предоставим уже в декабре. Если говорить об одобрении самого метода, то мы сейчас ждем окончания тестирования, после чего можно будет вынести вердикт", – отметил гендиректор департамента статистики Март Мяги.

Однако в случае одобрения нового метода возникают вопросы: как по данным из регистров можно определить, кто живет в квартире, будет ли это однополая пара, сожители, семья или же просто два друга.