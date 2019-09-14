Следующая перепись населения Эстонии может пройти без анкетирования населения
Следующая перепись населения Эстонии, скорее всего, будет проведена на основании данных различных государственных регистров, анкетирование жителей проводиться не будет, сообщает в субботу BNS со ссылкой на Rus.Err.
"Мы начали подготовку к смене метода сбора информации. В дальнейшем мы сможем собирать информацию на основании данных, занесенных в регистры", – сказала "Актуальной камере" руководитель проекта переписи населения Диана Белтадзе.
ЕС требует, что в переписи населения было минимум 38 обязательных пунктов. В департаменте статистики заявляют, что нынешний метод анализа и сбора информации из доступных регистров в период тестирования показал хорошие результаты и данные совпали с имеющимися цифрами. Однако в Эстонии при переписи населения учитывают и пункты, которых Евросоюз не требует - например вероисповедание, национальность, родной язык и так далее. Как собрать информацию по этим пунктам, чиновники пока выясняют. Тот факт, что из привычной переписи населения хотят исключить прямое опрашивание, вызывает озабоченность у депутатов, которые сначала должны одобрить такое изменение. Сейчас проводится второе тестирование, чтобы к концу года предоставить доказательства эффективности метода.
"Доказательства мы предоставим уже в декабре. Если говорить об одобрении самого метода, то мы сейчас ждем окончания тестирования, после чего можно будет вынести вердикт", – отметил гендиректор департамента статистики Март Мяги.
Однако в случае одобрения нового метода возникают вопросы: как по данным из регистров можно определить, кто живет в квартире, будет ли это однополая пара, сожители, семья или же просто два друга.
"Проблем не будет, потому что мы используем понятие домохозяйства так, как оно используется во всем мире. Это значит, что те люди, которые живут в одной квартире или помещении, составляют одно домохозяйство", – пояснила Диана Белтадзе.