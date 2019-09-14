Как провалилось э-голосование на выборах в Мосгордуму

Во время голосования департамент информационных технологий мэрии Москвы каждые полчаса выкладывал на специальном сайте сводные анонимные данные с зашифрованными голосами избирателей. Для каждого голоса там были указаны номер избирательного округа, номер блока в блокчейне, куда была записана транзакция с голосом, время формирования этого блока и зашифрованный выбор избирателя.

После окончания голосования и публикации итогового файла с 9810 голосами избирателей приватный ключ был восстановлен из нескольких частей, заранее переданных доверенным лицам. Этот приватный ключ был записан в блокчейн. "Медуза" сумела найти нужный блок и транзакцию с приватным ключом через веб-интерфейс и скопировать данные до тех пор, пока доступ к блокчейну не был закрыт. Необходимый для расшифровки модуль открытого ключа был взят с HTML-страницы бюллетеня одного из журналистов.

В ходе расшифровки выяснилось, что двенадцать часов, отведенные на интернет-голосование, оказались разбиты на неравные диапазоны. Там были и три часа, в течение которых голоса избирателей вообще не записывались в блокчейн, и час, когда была сгенерирована половина всех блоков с голосами, и 5 минут, за которые в блокчейне оказались почти 1400 голосов (14% от общего числа) Избиратели, выбиравшие провластных кандидатов, во всех трех округах заметно чаще голосовали утром (в первые полтора часа, до первого сбоя), чем избиратели независимых кандидатов.