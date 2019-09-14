Взгляните: в Кристийне продается потрясающе стильная квартира

Квартира площадью 54,5 квадратных метров кажется особенно просторной и светлой из-за огромных двусветных окон и двухъярусной планировки. Находится квартира в недавно реконструированном доме, где когда-то находилось офицерское казино, а теперь - комфортабельные современные квартиры.

ФОТО: KV.EE

На нижнем этаже расположены гостиная с открытой кухней, небольшая прихожая и туалет. На верхнем ярусе - спальня, маленький кабинет, гардеробная и ванная комната с душем и туалетом.

ФОТО: KV.EE

Вся мебель, которую вы видите на фотографиях, входит в цену и остается в квартире.