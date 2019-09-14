Взгляните: в Кристийне продается потрясающе стильная квартира

В Кристийне выставлена на продажу безупречная с точки зрения дизайна квартира, Postimees предлагает хотя бы посмотреть фотографии.
Квартира площадью 54,5 квадратных метров кажется особенно просторной и светлой из-за огромных двусветных окон и двухъярусной планировки. Находится квартира в недавно реконструированном доме, где когда-то находилось офицерское казино, а теперь - комфортабельные современные квартиры.
На нижнем этаже расположены гостиная с открытой кухней, небольшая прихожая и туалет. На верхнем ярусе - спальня, маленький кабинет, гардеробная и ванная комната с душем и туалетом.
Вся мебель, которую вы видите на фотографиях, входит в цену и остается в квартире.
Подробности и множество фотографий находятся на странице портала недвижимости KV.EE.