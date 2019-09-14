Уникально: в продаже частный дом на уютной таллиннской улице

В тихом уголке Пельгулинна стоит небольшой славный дом. От него пять минут ходьбы до городка Теллискиви, а на соседней улице находятся популярная пиццерия Kaja и кафе Ristikheina.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Дoм пoстроeн в 1917 году и полностью реновирован в 2018. Площадь дома 82,4 м2. Чердачное помещение использовано разумно и превращено в просторное жилое пространство.

На первом этаже находятся прихожая, гостиная и залитая утренним солнцем кухня. Кроме того, есть небольшая кладовая, она же офис, она же детская комната, сауна и лестничная площадка. На втором этаже две спальни с шикарной ванной комнатой. Мансардные окна и стеклянная перегородка обеспечивают верхний этаж дополнительным светом.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Тепловой насос типа «воздух-вода» обеспечивает комнаты теплом (радиаторы в комнатах, водяной подогрев пола в коридоре и в ванных комнатах) и горячей водой, а в ванных комнатах также пол с электроподогревом. Шведская изразцовая печь или дровяная печь могут быть использована для создания настроения. Имеются двойные стеклопакеты, деревянные окна и двери из массива дерева. Во влажных помещениях есть принудительная вентиляция, на полу плитка или доски из натурального промасленного дерева. Наружные стены утеплены теплоизоляционными плитами, что обеспечивает очень хороший климат в помещении.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Во дворе - два сарая. Имеется нотариально заверенное соглашение о порядке пользования двором с расположенным рядом небольшим многоквартирным домом. Хорошие соседи. Цена включает в себя всю встроенную мебель. Коммунальные платежи (вода, электричество и отопление для семьи из пяти человек) составляют около 130-200 евро зимой и 70 евро летом. Дом был удостоен награды "Любимец публики" на конкурсе "Красивый дом" в 2016-м году.

Рядом остановки общественного транспорта, море, школыЮ детский сад, магазин и творческий городок Теллискиви. Старый город в 15 минутах ходьбы.

ФОТО: KV.EE