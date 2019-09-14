На Украине захотели соединить Балтийское и Черное моря

По его словам, этот проект входит в планы нынешнего правительства наряду с другими масштабными инфраструктурными проектами. Соединение двух морей он назвал «абсолютно реальным». «Есть 40 водных путей, о которых нужно договориться с Польшей и Белоруссией, а чтобы с ними договориться, надо строить конструктивные отношения. Мы уже начали это делать», — отметил он.