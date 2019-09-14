Суд Латвии оправдал полицейского, который вызвал ДТП будучи пьяным за рулем

Резекненский суд в Латвии оправдал муниципального полицейского Валентина Лайзанса, обвиняемого в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, пишет TVNET.
Обвинение было предъявлено по 1ч. ст.260 Уголовного закона Латвии: нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, совершенное лицом, управляющим транспортным средством, в результате чего пострадавший получил травмы средней тяжести.
За такое нарушение виновному полагается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или кратковременный срок с или без принудительных работ, с или без денежного штрафа.
Однако Резекненский суд решил признать Лайзанса невиновным и оправдать.
ДТП с участием муниципального полицейского произошло 10 января 2017 года в Вилянской волости, Латвия. Водитель 1963 года рождения съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась. Пострадала пассажир автомобиля 1963 года рождения, которая после полученных травм была доставлена в больницу.
После ДТП водитель сам сообщил в полицию о случившемся.
На месте ДТП выяснилось, что за руль служебного автомобиля полицейский сел в нерабочее время. При проверке концентрации алкоголя в дыхании были констатированы 2 промилле.
Полицейский утверждал, что на проезжую часть выбежал лесной зверь, в результате чего он пытался избежать столкновения, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Позднее лесной зверь убежал в лес.
Отмечается, что вызвавший аварию полицейский проработал в муниципальной полиции Виляни более восьми лет. Как выяснило агентство LETA, на данный момент Лайзанс уже не работает там, однако, после ЧП он проработал в полиции еще год.
Как пояснили в Судебной администрации, мужчина был признан невиновным, так как при оценке проверенных доказательств суд признал, что не доказано, что Лайзанс нарушил статью Правил дорожного движения, в котором сказано - если образуются опасные для движения препятствия, которые водитель в состоянии заметить, он должен снизить скорость, полностью остановить транспортное средство или объехать препятствие.
Касательно пьяного вождения, прокуратура Резекне вообще не выдвигала обвинения, поэтому у суда не было основания рассматривать этот вопрос. Пострадавшая пассажирка также не выдвигала никаких обвинений.