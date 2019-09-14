Со вчерашнего дня клиенты SEB не могут использовать старые PIN-калькуляторы

Всем клиентам было предоставлено два месяца на замену своего старого PIN-калькулятора, с 13 сентября такие PIN-калькуляторы больше нельзя использовать в интернет-банке SEB.

По словам пресс-секретаря банка, по состоянию на июль старые PIN-калькуляторы использовали 17 000 клиентов, для 8 000 из которых это было единственным способом аутентификации при входе в интернет-банк.

"На сегодняшний день свои PIN-калькуляторы не обновили около 10% клиентов, использовавших старые калькуляторы, и с большой вероятностью большинство из них за период обмена уже создали для себя другие, новые средства аутентификации", - сказал пресс-секретарь банка.