Эстонские братья-бизнесмены требуют от полиции прекратить слежку за ними

Сынаялгов приободрило вступившее в силу на этой неделе решение госсуда, оставившего без удовлетворения жалобу Министерства юстиции, на основании которой ведомство хотело признать разрешение на строительство ветропарка недействительным. Братья истолковали это так, что все их действия законны и строительству снова дан зеленый свет.

В ходе длительного спора полиция установила камеры слежения на территории Айду, чтобы убедиться в том, что на территории ветропарка не только не идут строительные работы, но и просто никто не находится. Поскольку суд по сути счел, что строительное разрешение действительно, Сынаялги хотят, чтобы полиция убрала камеры и прекратила слежку.

Олег и Андрес связались с полицией, но ответа не получили. "Запрет на пребывание действовал для обеспечения выполнений предписаний, а предписание вместе с постановлением суда потеряло силу еще во вторник утром. С учетом способностей эстонской полиции ей вполне по силам покинуть Айду в тот же день или по крайней мере на следующий день. К сожалению, до сих пор это не сделано, что означает, что полиция не считает права людей приоритетом", - сказал Олег Сынаялг.

Кроме того, братья указывают на Министерство юстиции, которое не исполняет судебное постановление. "На них согласно постановлению суда лежит ответственность оплатить судебные издержки девелопера ветропарка, но до сих пор это не сделано. Для востребования расходов на юридическую помощь девелопер был вынужден обратиться к судебному исполнителю", - сообщили братья.

Наконец, третий участник, не соблюдающий решение суда - это по мнению Сынаялгов, Департамент защиты потребителей и технического надзора (TTJA). Предприниматели утверждают, что вечером 10 сентября, в самом конце рабочего дня, чиновники департамента выпустили поправку к своему судебному решению от 12 апреля, пытаясь изменить административный акт, срок действия которого уже истек утром того же дня в результате решения госсуда.

"Менять можно только действующий административный акт. Тем самым TTJA демонстрирует свое неуважение как ко вступившему в силу судебному решению, так и к выигравшему спор девелоперу. Это бесполезная попытка государственных чиновников продолжать по своему усмотрению искажать закон, спор вокруг которого в госсуде уже завершился", - сказал Андрес Сынаялг.

Cамое серьезное препирательство идет у Сынаялгов с Министерством обороны, которое запретило строительство в Айду, поскольку ветрогенераторы якобы нарушают работу радарных и радиоразведывательных систем и таким образом угрожают госбезопасности.