Прокуратура умолчала о несчастном случае с отцом семейства в приключенческом парке

В августе в расположенном в Паннъярве Алутагузеском приключенческом парке произошло несчастье, в котором сильно пострадал молодой мужчина. Полиция и прокуратура начали производство, однако общественность о тяжком несчастном случае не проинформировали, что не является обычным при подобных происшествиях, пишет «Северное побережье».
18 августа в приключенческом парке во время спуска молодого мужчины по тросу сломался один из деревянных опорных столбов, в результате чего молодой отец семейства упал с пятиметровой высоты и тяжело пострадал.
Начали уголовное расследование
Пресс-представитель Идаской префектуры Кристина Костина сказала, что для выяснения обстоятельств случившегося Йыхвиское отделение полиции начало уголовное производство на основании статьи Пенитенциарного кодекса, рассматривающей причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Однако общественности о случившемся не сообщили, хотя информирование является обычным при подобных несчастных случаях.
Пресс-представитель прокуратуры Каарел Каллас объяснил замалчивание случившегося тем, что они тоже узнали о происшествии с некоторым опозданием, а поскольку опасности для людей, по их мнению, не было, то они не посчитали нужным обнародовать эту историю.
- Мы узнали о случившемся только спустя пару дней, когда жена пострадавшего обратилась в полицию. Поскольку выяснилось, что к тому моменту Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) уже действовал там и не имелось всеобщей угрозы для посетителей, то нам не показалось разумным сообщать об этом в столь начальной стадии уголовного производства, - сказал он. Пресс-представитель добавил, что прокуратура не знала тогда и не знает сейчас ответов на все вопросы, поэтому нельзя сказать, есть ли в случившемся чья-то вина или это был просто несчастный случай.
- Аттракцион сломался и использовать его все равно невозможно. Пострадавший, насколько нам известно, поправляется. TTJA выполняет свои действия, и наше уголовное производство будет зависеть от того, что они там установят, - сказал Каллас.
По его словам, расследование подобных происшествий - дело сложное и требующее времени, поскольку сначала придется выяснить, должны ли иметься какие-то разрешения на использование аттракционов. "Если должны, то нужно выяснить, как часто их нужно проверять. Если надо проверять, то как часто проверяли. Если последний контроль сказал, что все в порядке, то вроде бы нельзя предъявлять претензии владельцу парка и придется спросить, сделал ли проверяющий что-то неправильно? Если проверяющий все сделал правильно, то надо будет исследовать, не имеет ли изделие дефектов или качественно ли было установлено. Это вопросы, которые требуют ответа в подобных случаях, и это потребует много времени", - отметил Каллас.
Проверяли неоднократно
Член правления оперирующего в Алутагузеском приключенческом парке НКО "Mäekeskus" Роберт Пеэтс сказал, что случившееся стало для них громом среди ясного неба, ведь безопасность аттракционов проверяется постоянно.
- Мы не сами строили приключенческий парк, а заказали его, а также оперировали и проверяли его, как предусматривает порядок. Думаю, что мы вообще наиболее часто проверяемый приключенческий парк. Нас дважды посещал независимый контроль из Франции. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора за последние два с половиной года посещал нас дважды. Никто не делал нам предписания о том, что такое вообще может произойти, - сказал он.
По словам Пеэтса, у них нет сейчас ясности о причинах случившегося, а строитель сказал, что в конце октября их представитель сможет приехать и осмотреть парк.
После несчастья приключенческий парк тут же закрыли, а также провели внеочередной осмотр всех аттракционов. На сегодня из пяти предназначенных для взрослых трасс закрыта одна, а кроме того, на одной трассе закрыли один из элементов - "прыжок Тарзана", - до тех пор, пока строитель его не осмотрит.
- Очень жаль, что случилось такое, но мы надеемся, что выяснится, при каких обстоятельствах это произошло, - отметил Пеэтс.
Департамент начал надзор
Руководитель строительного отдела TTJA Кати Тамтик сказала "Северному побережью", что 23 августа департамент начал надзорное производство, в ходе которого был проведен среди прочего осмотр места происшествия, и производство еще не закончено.
- После несчастного случая в приключенческом парке осмотрели все крепления и деревья, на которых установлены аттракционы. Конкретного решения, использованного в случае данного спуска по канату, в других приключенческих парках нет, - отметила Тамтик.
Она сказала, что Алутагузеский приключенческий парк проверили в июне 2018 года в ходе регулярного надзора тогдашние Департамент защиты прав потребителей и Департамент технического надзора. "В результате данного контроля обнаружили отдельные мелкие недочеты, которые были устранены владельцем".
Безопасность приключенческих парков
Требования об обязательном аудите для приключенческих парков нет. Безопасность следует прежде всего проверять перед приемкой в использование, а в ходе эксплуатации за обслуживание и контроль парка отвечает его владелец.
В соответствии со строительным кодексом, строение должно быть безопасным в течение всего времени своего существования и за безопасность отвечает его владелец. Кодекс предусматривает также обязательство по уходу, то есть строение надо поддерживать в порядке.
Для приключенческих парков в сотрудничестве с латвийскими и литовскими учреждениями надзора разработаны инструкции по безопасности приключенческих парков, которые приключенческие парки могут брать за основу для того, чтобы обеспечить безопасность предлагаемой услуги.
Кроме того, существует стандарт, рассматривающий безопасность приключенческих парков. Для обеспечения безопасности предлагающие услугу должны среди прочего соблюдать данные производителем (изготовителем трассы) инструкции по обслуживанию/использованию трассы.
Создание приключенческих парков является деятельностью, для которой обязательно надо иметь разрешение на строительство, то есть для приключенческого парка должен быть составлен строительный проект. Перед вводом в эксплуатацию надо также ходатайствовать о разрешении на использование, и одной из предпосылок выдачи разрешения на использование является также проверка безопасности.