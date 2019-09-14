Прокуратура умолчала о несчастном случае с отцом семейства в приключенческом парке

По словам Пеэтса, у них нет сейчас ясности о причинах случившегося, а строитель сказал, что в конце октября их представитель сможет приехать и осмотреть парк.

После несчастья приключенческий парк тут же закрыли, а также провели внеочередной осмотр всех аттракционов. На сегодня из пяти предназначенных для взрослых трасс закрыта одна, а кроме того, на одной трассе закрыли один из элементов - "прыжок Тарзана", - до тех пор, пока строитель его не осмотрит.

- Очень жаль, что случилось такое, но мы надеемся, что выяснится, при каких обстоятельствах это произошло, - отметил Пеэтс.

Департамент начал надзор

Руководитель строительного отдела TTJA Кати Тамтик сказала "Северному побережью", что 23 августа департамент начал надзорное производство, в ходе которого был проведен среди прочего осмотр места происшествия, и производство еще не закончено.

- После несчастного случая в приключенческом парке осмотрели все крепления и деревья, на которых установлены аттракционы. Конкретного решения, использованного в случае данного спуска по канату, в других приключенческих парках нет, - отметила Тамтик.

Она сказала, что Алутагузеский приключенческий парк проверили в июне 2018 года в ходе регулярного надзора тогдашние Департамент защиты прав потребителей и Департамент технического надзора. "В результате данного контроля обнаружили отдельные мелкие недочеты, которые были устранены владельцем".

Безопасность приключенческих парков

Требования об обязательном аудите для приключенческих парков нет. Безопасность следует прежде всего проверять перед приемкой в использование, а в ходе эксплуатации за обслуживание и контроль парка отвечает его владелец.

В соответствии со строительным кодексом, строение должно быть безопасным в течение всего времени своего существования и за безопасность отвечает его владелец. Кодекс предусматривает также обязательство по уходу, то есть строение надо поддерживать в порядке.

Для приключенческих парков в сотрудничестве с латвийскими и литовскими учреждениями надзора разработаны инструкции по безопасности приключенческих парков, которые приключенческие парки могут брать за основу для того, чтобы обеспечить безопасность предлагаемой услуги.

Кроме того, существует стандарт, рассматривающий безопасность приключенческих парков. Для обеспечения безопасности предлагающие услугу должны среди прочего соблюдать данные производителем (изготовителем трассы) инструкции по обслуживанию/использованию трассы.

Создание приключенческих парков является деятельностью, для которой обязательно надо иметь разрешение на строительство, то есть для приключенческого парка должен быть составлен строительный проект. Перед вводом в эксплуатацию надо также ходатайствовать о разрешении на использование, и одной из предпосылок выдачи разрешения на использование является также проверка безопасности.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора