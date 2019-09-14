Не выдерживающий конкуренции с интернет-магазинами Stockmann может пойти по новому пути

Розничная торговля магазинов Stockmann в течение последних десяти лет испытывала трудности, поскольку концепция "лучшего обслуживания по более высокой цене" не выдержала натиска дешевых интернет-магазинов.

Недавно ставший главой Stockmann Group Яри Латвинен пока не готов объявить о закрытии традиционных универмагов, хотя и в этом году прибыль снизилась.

По словам Латванена, предприятие намерено инвестировать в соответствии с потребностями каждого универмага.