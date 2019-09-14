Не выдерживающий конкуренции с интернет-магазинами Stockmann может пойти по новому пути

Новый глава международной розничной сети Stockmann Group Яри Латвинен планирует инвестировать в развитие интернет-магазина в Эстонии, Латвии и Финляндии, сообщает портал Rus.ERR со ссылкой на программу новостей "Актуальная камера".
Розничная торговля магазинов Stockmann в течение последних десяти лет испытывала трудности, поскольку концепция "лучшего обслуживания по более высокой цене" не выдержала натиска дешевых интернет-магазинов.
Недавно ставший главой Stockmann Group Яри Латвинен пока не готов объявить о закрытии традиционных универмагов, хотя и в этом году прибыль снизилась.
По словам Латванена, предприятие намерено инвестировать в соответствии с потребностями каждого универмага.
В качестве новшества Stockmann планирует в октябре текущего года провести в Эстонии "Сумасшедшие дни" и в интернет-среде, а также построить совершенно новую онлайн-среду и модернизировать программу своих постоянных клиентов.