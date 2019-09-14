Страшная авария в России: семь человек погибло в столкновении грузовика и автобуса

На месте работают, в том числе, и психологи МЧС, сказал собеседник агентства Интерфакс.

ДТП спровоцировал водитель грузовика, сообщили в ГИБДД России. По предварительным данным, на 20-м км дороги Ярославль - Заячий холм - Иваново водитель грузовой автомашины МАН выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ.

Автобус следовал по пригородному маршруту, перевозил 30 пассажиров. Сообщается, что рейсовый автобус не был оборудован ремнями безопасности.