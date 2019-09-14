Сб, 14.09.2019
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Страшная авария в России: семь человек погибло в столкновении грузовика и автобуса

ДТП в Ярославской области

ФОТО: TASS / TASS

В России произошло ДТП с человеческими жертвами. Пассажирский автобус в лоб столкнулся с грузовиком под Ярославлем. МЧС сообщает о семи погибших. Пострадавших по разным данным от 28 до 35.

На месте работают, в том числе, и психологи МЧС, сказал собеседник агентства Интерфакс.

ДТП  спровоцировал водитель грузовика, сообщили в ГИБДД России. По предварительным данным, на 20-м км дороги Ярославль - Заячий холм - Иваново водитель грузовой автомашины МАН выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ.

Автобус следовал по пригородному маршруту, перевозил 30 пассажиров. Сообщается, что рейсовый автобус не был оборудован ремнями безопасности.

В аварии погибли оба водителя и пять пассажиров, среди них есть несовершеннолетний.

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