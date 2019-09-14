Рассекречены планы ЦРУ использовать голубей и дельфинов в качестве шпионов

Об этом свидетельствуют документы о подготовке животных к миссиям, рассекреченные американским разведывательным управлением. Массив данных опубликован на сайте ЦРУ.

Так, к птицам пробовали привязывать камеры для съемки советских объектов. Выбор пал именно на почтовых голубей, поскольку они способны преодолевать сотни километров и возвращаться домой. Кроме того, голуби могут переносить суровые погодные условия. Тренировать их планировали, в частности, на Аляске, чтобы затем птицы смогли работать в условиях Крайнего Севера СССР.

«Последние данные отдела исследований и развития продемонстрировали, что почтовые голуби способны при этом нести на себе передовую 16-миллиметровую камеру, которая делает косоугольные снимки высокого разрешения», — говорится в документах.

Спецслужба также планировала применять в разведывательных целях ворон, однако голуби доказали большую эффективность. Операция по исследованию возможности использования птиц для шпионажа носила название Tacana.