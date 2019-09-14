Трамп официально заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена Хамза был убит в результате американской спецоперации.
По его словам, высокопоставленный член террористической организации Аль-Каида был ликвидирован в результате антитеррористической операции в Афганистане и Пакистане. Трамп добавил, что Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками.
«Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит Аль-Каиду важных лидерских качеств и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки», — говорится в заявлении.
О смерти Хамзы бен Ладена стало известно в июле 2019 года, но тогда американские власти не стали подтверждать эту информацию. Также не сообщалось, где и когда умер сын бен Ладена, а также имеют ли к этому отношение спецслужбы США.
Усама бен Ладен — лидер террористической группировки «Аль-Каида», находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР с 1998 года. Он был уничтожен в результате операции американского спецназа в ночь на 2 мая 2011 года на вилле в пакистанском Абботабаде. Его тело было захоронено в море.