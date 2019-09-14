Трамп официально заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

По его словам, высокопоставленный член террористической организации Аль-Каида был ликвидирован в результате антитеррористической операции в Афганистане и Пакистане. Трамп добавил, что Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками.

«Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит Аль-Каиду важных лидерских качеств и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки», — говорится в заявлении.

О смерти Хамзы бен Ладена стало известно в июле 2019 года, но тогда американские власти не стали подтверждать эту информацию. Также не сообщалось, где и когда умер сын бен Ладена, а также имеют ли к этому отношение спецслужбы США.