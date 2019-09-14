Сб, 14.09.2019
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Трамп официально заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Hamza bin Laden oma pulmas. Videokaader pärineb materjalide seast, mille CIA leidis 2011. aastal Pakistanist majast, kus tapeti Osama bin Laden, ning on enam kui kümme aastat vana.

ФОТО: CIA/AP/SCANPIX

Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена Хамза был убит в результате американской спецоперации.

По его словам, высокопоставленный член террористической организации Аль-Каида был ликвидирован в результате антитеррористической операции в Афганистане и Пакистане. Трамп добавил, что Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками.

«Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит Аль-Каиду важных лидерских качеств и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки», — говорится в заявлении.

О смерти Хамзы бен Ладена стало известно в июле 2019 года, но тогда американские власти не стали подтверждать эту информацию. Также не сообщалось, где и когда умер сын бен Ладена, а также имеют ли к этому отношение спецслужбы США.

Усама бен Ладен — лидер террористической группировки «Аль-Каида», находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР с 1998 года. Он был уничтожен в результате операции американского спецназа в ночь на 2 мая 2011 года на вилле в пакистанском Абботабаде. Его тело было захоронено в море.

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