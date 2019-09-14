Сбой в системе Ryanair вызвал хаос в аэропортах Европы, десятки рейсов отложены

Масштабный сбой в компьютерной системе ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair вызвал хаос в аэропортах Европы. Десятки рейсов отложены, толпы людей ожидают в терминалах.
Cбой произошел минувшей ночью и затронул ряд крупных аэропортов по всему континенту.
Как пишет британское издание Metro, один самолет утром был задержан на взлетной полосе на 90 минут, пассажирам при этом сообщили об охватившем всю страну сбое
Как сообщает Daily Mail, пассажиры жалуются в сосцетях на невозможность регистрации. Некоторые говорят, что посадочные талоны внезапно исчезли из их приложений в телефонах. В результате пассажирам пришлось платить за чек-ин в аэропорту, поскольку они не могли сделать это посредством приложения. Некоторые и вовсе не смогли попасть на свой рейс.
Одна женщина сообщила Metro о хаосе в лондонском аэропорту Стенстэд в связи с отказом программного обеспечения, ответственного за регистрацию багажа.
Пресс-секретарь авиакомпании сообщил, что к настоящему времени работа системы восстановлена, и полеты осуществляются в нормальном режиме. Он принес от лица компании извинения за возникшие неудобства.