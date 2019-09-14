Сбой в системе Ryanair вызвал хаос в аэропортах Европы, десятки рейсов отложены

Cбой произошел минувшей ночью и затронул ряд крупных аэропортов по всему континенту.

Как пишет британское издание Metro, один самолет утром был задержан на взлетной полосе на 90 минут, пассажирам при этом сообщили об охватившем всю страну сбое

Как сообщает Daily Mail, пассажиры жалуются в сосцетях на невозможность регистрации. Некоторые говорят, что посадочные талоны внезапно исчезли из их приложений в телефонах. В результате пассажирам пришлось платить за чек-ин в аэропорту, поскольку они не могли сделать это посредством приложения. Некоторые и вовсе не смогли попасть на свой рейс.

Одна женщина сообщила Metro о хаосе в лондонском аэропорту Стенстэд в связи с отказом программного обеспечения, ответственного за регистрацию багажа.