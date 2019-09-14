Картина дня: несчастный случай в парке аттракционов, страшное ДТП в России, новая неизвестная болезнь и ошибки в стратегии IKEA

Прокуратура умолчала о несчастном случае с отцом семейства в приключенческом парке

В августе в расположенном в Паннъярве Алутагузеском приключенческом парке произошло несчастье, в котором сильно пострадал молодой мужчина. Полиция и прокуратура начали производство, однако общественность о тяжком несчастном случае не проинформировали, что не является обычным при подобных происшествиях. Читать далее...

Галерея: в Таллинне прошла манифестация, требовали отставки правительства

Инициаторы движения "За свободу, против лжи!" провели в столичном парке Хирве манифестацию с требованием отставки правительства. Смотреть фото...

Эстонские братья-бизнесмены требуют от полиции прекратить слежку за ними

Братья Сынаялг, которым принадлежит крупный ветрогенераторный бизнес, требуют, чтобы полиция убрала видеокамеры из скандального ветропарка Айду и перестала следить за ними. Читать далее...

Страшная авария в России: семь человек погибло в столкновении грузовика и автобуса

В России произошло ДТП с человеческими жертвами. Пассажирский автобус в лоб столкнулся с грузовиком под Ярославлем. МЧС сообщает о семи погибших. Пострадавших по разным данным от 28 до 35. Читать далее...

В мире появилась новая неизвестная смертельная болезнь

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире зафиксировали новую неизвестную болезнь, от которой скончался человек. Об этом говорится в заявлении организации. Читать далее...

В Норвегии за три дня зафиксированы восемь новых случаев заболевания собак и одна смерть

Норвежское учреждение, занимающееся надзором за безопасностью продуктов, продолжает расследование с целью выявить возбудителя неизвестного собачьего заболевания, от которого уже умерли многие животные. Читать далее...

Диссоциативное расстройство идентичности: как девочка пережила насилие отца, расщепив себя на 2500 личностей

В суде в тот день слушали одну женщину-свидетельницу. Но ее устами говорили шесть человек, готовых рассказать о пережитых ею издевательствах. "Я зашла в зал суда, заняла свое место, принесла присягу, а затем спустя несколько часов вернулась в свое тело и ушла оттуда", - вспоминала об этом дне в интервью Би-би-си Джени Хэйнс. Читать далее...

Виновник гибели мотоциклиста под Нарвой избежал реального наказания

Суд приговорил к условному лишению свободы молодого водителя, по вине которого весной прошлого года в ДТП погиб мотоциклист. Читать далее...

Скоро нечего будет покупать: неужели в Эстонии кончаются квартиры?

На протяжении последних лет происходила настолько активная скупка недвижимости, что в большинстве крупных городов это вызвало полный дефицит предложений. Читать далее...

Как гигант IKEA несколько раз промахнулся, придя в Эстонию

Приход шведского гиганта IKEA на эстонский рынок был долгожданным, однако знаменитый мебельный концерн уже несколько раз промахнулся, считает гендиректор Союза э-торговли Тыну Вяэт. Читать далее...

Видео: ночью погода в Эстонии сошла с ума. Тарту и вовсе затопило

Этой ночью сверкали молнии, а дождь, казалось, никогда не закончится. Усложнялись погодные условия еще и сильным ветром. Ночью в Тарту затопило улицы в центре города. Смотреть видео...

Обещают похолодание - готовьтесь к гололеду!

Еще в начале этой недели в Эстонии стояла тропическая жара, но на выходные прогноз погоды обещает уже первые ночные заморозки, которые обычно влекут за собой и гололед. Читать далее...

Не выдерживающий конкуренции с интернет-магазинами Stockmann может пойти по новому пути

Новый глава международной розничной сети Stockmann Group Яри Латвинен планирует инвестировать в развитие интернет-магазина в Эстонии, Латвии и Финляндии. Читать далее...

Следующая перепись населения Эстонии может пройти без анкетирования населения

Следующая перепись населения Эстонии, скорее всего, будет проведена на основании данных различных государственных регистров, анкетирование жителей проводиться не будет. Читать далее...

Большой астероид приблизится к Земле сегодня вечером

У этого небесного тела нет обычного имени. Его назвали набором из цифр и букв латинского алфавита. Астероид считается достаточно крупным, его диаметр составляет до шестисот пятидесяти метров. Читать далее...

Фото: в продажу поступила дача, о которой можно только мечтать