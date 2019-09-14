Греция хочет досрочно расплатиться по долгам перед МВФ

«Мы погасим кредиты МВФ. Запрос будет подан в Еврогруппу в пятницу. Мы будем экономить 75 миллионов евро в год на этом», - сказал Мицотакис, напомнив, что сейчас Греция имеет возможность взять кредиты более дешевые, чем у МВФ.