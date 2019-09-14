Сб, 14.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

В мире появилась новая неизвестная смертельная болезнь

Teadlased Berliini haigla karantiini-osakonnas, kus on parasjagu käsil Ebola viirust põdeva patsiendi ravi.

ФОТО: Thomas Peter/Reuters/Scanpix

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире зафиксировали новую неизвестную болезнь, от которой скончался человек. Об этом говорится в заявлении организации.

Как выяснилось, у жительницы Танзании проявлялись симптомы вируса Эболы, лихорадки Денге и малярии одновременно. Однако специалисты считают, что это новое заболевание.

По последним данным, женщина скончалась вскоре после того, как заболела.

Отмечается, что ВОЗ направила группу специалистов в Танзанию для того, чтобы расследовать этот инцидент.

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