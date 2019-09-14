Большой астероид приблизится к Земле сегодня вечером. 

У этого небесного тела нет обычного имени. Его назвали набором из цифр и букв латинского алфавита. Астероид считается достаточно крупным, его диаметр составляет до шестисот пятидесяти метров. Сегодня, в 18.42 по эстонскому времени он пролетит на удалении около 14-ти лунных расстояний от Земли.

Подобное происходит нечасто, и у ученых будет возможность точно проанализировать его размер, форму и возможно даже внутренние составляющие. Впервые этот астероид заметили в 2000-м году, а в следующий раз на такое расстояние он подойдет только через 20 лет.

На этих выходных также близко к Земле подойдет еще одно небесное тело, но в несколько раз меньше. Это произойдет в ночь с субботы на воскресенье.