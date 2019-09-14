Сб, 14.09.2019
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  • Попавшегося на кокаине российского хоккеиста дисквалифицировали в НХЛ

Попавшегося на кокаине российского хоккеиста дисквалифицировали в НХЛ

Jevgeni Kuznetsov.

ФОТО: Scott Taetsch / ZUMAPRESS.com

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата НХЛ, сообщил Sports.ru.

Соответствующее решение принял комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн после встречи с хоккеистом и представителями ассоциации игроков лиги.

В заявлении НХЛ отмечается, что игрок наказан за неподобающее поведение.

Кузнецов уже проинформировал лигу, что не будет обжаловать свое отстранение.

Таким образом, хоккеист не поможет «Вашингтону» в трех стартовых матчах регулярного чемпионата.

Напомним, ранее ИИХФ дисквалифицировала россиянина на четыре года за употребление кокаина. Положительный допинг-тест был взят 26 мая 2019 года во время чемпионата мира.

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