Попавшегося на кокаине российского хоккеиста дисквалифицировали в НХЛ

Соответствующее решение принял комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн после встречи с хоккеистом и представителями ассоциации игроков лиги.

В заявлении НХЛ отмечается, что игрок наказан за неподобающее поведение.

Кузнецов уже проинформировал лигу, что не будет обжаловать свое отстранение.

Таким образом, хоккеист не поможет «Вашингтону» в трех стартовых матчах регулярного чемпионата.