Сб, 14.09.2019
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  • В России родители избивали, жгли зажигалкой и привязывали к кровати своего маленького сына

В России родители избивали, жгли зажигалкой и привязывали к кровати своего маленького сына

Ребенок. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

В городе Лиски Воронежской области России супружеская пара в течение двух лет держала на привязи своего семилетнего сына и издевалась над ним. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на сайт регионального СУ СК.

Следствие выдвинуло версию, что родители неоднократно подвергали мальчика побоям, а также истязали его.

Кроме того, взрослые привязывали ребенка к кровати и прижигали зажигалкой.

Сообщается, что он сейчас находится в социальном приюте для детей и подростков.

Как стало известно, против родителей ребенка заведены уголовные дела по статьям УК России «Незаконное лишение свободы» и «Истязание». Кроме, мать мальчика еще обвиняется по статье «Неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Отмечается, что подозреваемые в совершении преступлений в отношении уже признали свою вину.

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