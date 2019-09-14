В России родители избивали, жгли зажигалкой и привязывали к кровати своего маленького сына

Следствие выдвинуло версию, что родители неоднократно подвергали мальчика побоям, а также истязали его.

Кроме того, взрослые привязывали ребенка к кровати и прижигали зажигалкой.

Сообщается, что он сейчас находится в социальном приюте для детей и подростков.

Как стало известно, против родителей ребенка заведены уголовные дела по статьям УК России «Незаконное лишение свободы» и «Истязание». Кроме, мать мальчика еще обвиняется по статье «Неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».