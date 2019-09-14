В России родители избивали, жгли зажигалкой и привязывали к кровати своего маленького сына

В городе Лиски Воронежской области России супружеская пара в течение двух лет держала на привязи своего семилетнего сына и издевалась над ним. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на сайт регионального СУ СК.
Следствие выдвинуло версию, что родители неоднократно подвергали мальчика побоям, а также истязали его.
Кроме того, взрослые привязывали ребенка к кровати и прижигали зажигалкой.
Сообщается, что он сейчас находится в социальном приюте для детей и подростков.
Как стало известно, против родителей ребенка заведены уголовные дела по статьям УК России «Незаконное лишение свободы» и «Истязание». Кроме, мать мальчика еще обвиняется по статье «Неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Отмечается, что подозреваемые в совершении преступлений в отношении уже признали свою вину.