Сб, 14.09.2019
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  • Фото: в селе Пулли полностью сгорел заброшенный жилой дом

Фото: в селе Пулли полностью сгорел заброшенный жилой дом

Сегодня в 16.33 Центр тревоги получил сообщение о том, что в селе Пулли горит дом и слышны хлопки этернита, пишет Pärnu Postimees.

Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сообщил, что по прибытии спасателей на место происшествия выяснилось, что заброшенный дом горел открытым пламенем.

Кроме того, у здания провалилась крыша, вследствие чего строение стало обвалоопасным. Работы по тушению огня завершились к 18.55. 

Дом размером 5 на 8 метров был уничтожен огнем.

Ликвидацией возгорания занимались спасатели из Пярну и Синди. Причины пожара должны выясниться в ходе расследования.

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