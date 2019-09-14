Фото: в селе Пулли полностью сгорел заброшенный жилой дом

Сегодня в 16.33 Центр тревоги получил сообщение о том, что в селе Пулли горит дом и слышны хлопки этернита, пишет Pärnu Postimees.
Дежурный пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра сообщил, что по прибытии спасателей на место происшествия выяснилось, что заброшенный дом горел открытым пламенем.
Кроме того, у здания провалилась крыша, вследствие чего строение стало обвалоопасным. Работы по тушению огня завершились к 18.55.
Дом размером 5 на 8 метров был уничтожен огнем.
Ликвидацией возгорания занимались спасатели из Пярну и Синди. Причины пожара должны выясниться в ходе расследования.