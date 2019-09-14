Сб, 14.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

В Швеции подорвали магазин, ранена молодая девушка

Politsei uurimas Lundis kohta, kus täna kärgatanud plahvatuses sai raskelt viga üks 25-aastane naine.

ФОТО: aftonbladet.se

В центре города Лунд на юге Швеции неизвестные подбросили взрывное устройство к дверям продуктового магазина.

Как сообщает издание Svenska Dagbladet, взрыв прогремел во дворе недалеко от входа в 02:40 по местному времени.

По данным местной полиции, осколочные ранения получила 20-летняя девушка, проходившая мимо.

При этом правоохранители полагают, что злоумышленники намеревались причинить лишь экономический ущерб владельцам магазина, поэтому выбрали ночное время для атаки.

Подозреваемые разыскиваются по показаниям свидетелей, задержать пока никого не удалось.

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