В Швеции подорвали магазин, ранена молодая девушка

Как сообщает издание Svenska Dagbladet, взрыв прогремел во дворе недалеко от входа в 02:40 по местному времени.

По данным местной полиции, осколочные ранения получила 20-летняя девушка, проходившая мимо.

При этом правоохранители полагают, что злоумышленники намеревались причинить лишь экономический ущерб владельцам магазина, поэтому выбрали ночное время для атаки.