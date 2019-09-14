Сб, 14.09.2019
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  • Турки с поддельными эстонскими паспортами арестованы в голландском аэропорту

Турки с поддельными эстонскими паспортами арестованы в голландском аэропорту

Eesti pass.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Трое турков были аррестованы на прошлой неделе в аэропорту голландского Гронингена при попытке въехать в страну с поддельными паспортами, сообщает Luchvaart Nieuws.

Все трое прибыли в Нидерланды самолетом из Греции.  По данным королевской жандармерии Нидерландов, у 48-летнего мужчины, 43-летней женщины и 17-летнего подростка были при себе фальшивые эстонские паспорта.

Подделка была выявлена при помощи ультрафиолета во время проверки. Настоящие турецкие паспорта были обнаружены у всех троих при себе в ходе обыска.

После допроса подозреваемые были переданы иммиграционной службе.

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