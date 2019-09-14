Турки с поддельными эстонскими паспортами арестованы в голландском аэропорту

Все трое прибыли в Нидерланды самолетом из Греции. По данным королевской жандармерии Нидерландов, у 48-летнего мужчины, 43-летней женщины и 17-летнего подростка были при себе фальшивые эстонские паспорта.

Подделка была выявлена при помощи ультрафиолета во время проверки. Настоящие турецкие паспорта были обнаружены у всех троих при себе в ходе обыска.