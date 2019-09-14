Сб, 14.09.2019
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Сторонники газового топлива: риски велики, но и прибыльность невероятная

Gaasitankla

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Грузовой транспорт Alexela, работающий на сжиженном природном газе, дает по сравнению с обычным топливом 34–38 процентов экономии. Такой аргумент в пользу газа привел руководитель Alexela Алан Вахт на годовой конференции Äripäev, касающейся развития топливного рынка.

По оценке Вахта, на глобальном топливном рынке cейчас происходят изменения, в результате которых бензин и дизель должны отправиться на свалку истории.

Как сказали Вахт и член правления Eesti Gaas Калев Рейльян, требования Евросоюза подталкивают транспортные предприятия к осознанию того факта, что умнее всего в этих условиях будет заменить устаревшие автопарки на машины с двигателями на газе.

Сторонники газового топлива признают, что риски, связанные с его использованием велики, но и прибыльность невероятная.

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