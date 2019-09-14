Сторонники газового топлива: риски велики, но и прибыльность невероятная

По оценке Вахта, на глобальном топливном рынке cейчас происходят изменения, в результате которых бензин и дизель должны отправиться на свалку истории.

Как сказали Вахт и член правления Eesti Gaas Калев Рейльян, требования Евросоюза подталкивают транспортные предприятия к осознанию того факта, что умнее всего в этих условиях будет заменить устаревшие автопарки на машины с двигателями на газе.