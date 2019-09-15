Вс, 15.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев

Мировой кризис наступил? Саудовская Аравия лишилась половины нефти

Abqaiqi naftarajatisest tõusev põlengusuits.

ФОТО: - / AFP

Саудовская Аравия терпит огромные убытки из-за атак беспилотников на нефтезаводы. Производство нефти снизилось на 5 млн баррелей в день, это половина текущего объема добычи королевства. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники хуситы.

Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Объекты компании подверглись нападению беспилотников около 4:00 по местному времени. Пострадали крупные месторождения в Абкайке и Хурайсе.

При этом госсекретарь США Майкл Помпео возложил вину за удары на власти Ирана. По его словам, нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена.

"На фоне призывов к деэскалации Иран провел беспрецедентную атаку, направленную против мировых энергетических поставок", — написал Помпео в Твиттере. 

Удар дрона подчеркивает уязвимость сети месторождений, трубопроводов и портов королевства, которое поставляют 10% мировой нефти, пишет Bloomberg.

Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Она полностью принадлежит правительству Саудовской Аравии. В 2018 году Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире.

Спутниковая фотография, сделанная NASA, показала огромный дымовой шлейф, простирающийся более чем на 50 миль от Абкайка. Нападения были совершены с помощью 10 беспилотных летательных аппаратов.

Атаки спровоцировали возгорания, однако в настоящее время огонь на обоих предприятиях взят под контроль. Хуситы также заявили, что намерены в дальнейшем осуществлять еще больше атак на саудовские объекты.

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