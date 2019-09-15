Мировой кризис наступил? Саудовская Аравия лишилась половины нефти

Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Объекты компании подверглись нападению беспилотников около 4:00 по местному времени. Пострадали крупные месторождения в Абкайке и Хурайсе.

При этом госсекретарь США Майкл Помпео возложил вину за удары на власти Ирана. По его словам, нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена.

"На фоне призывов к деэскалации Иран провел беспрецедентную атаку, направленную против мировых энергетических поставок", — написал Помпео в Твиттере.

Удар дрона подчеркивает уязвимость сети месторождений, трубопроводов и портов королевства, которое поставляют 10% мировой нефти, пишет Bloomberg.

Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Она полностью принадлежит правительству Саудовской Аравии. В 2018 году Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире.

Спутниковая фотография, сделанная NASA, показала огромный дымовой шлейф, простирающийся более чем на 50 миль от Абкайка. Нападения были совершены с помощью 10 беспилотных летательных аппаратов.